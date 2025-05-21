Надаль рассказал о самом тяжёлом «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о том, как переживал неудачные выступления на «Ролан Гаррос» в 2015 (проиграл в четвертьфинале) и 2016 годах (снялся с третьего круга).

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