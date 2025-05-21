Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Женеве

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария) на отказе японского спортсмена 62-й ракетки мира Кея Нисикори.

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Встреча должна была состояться сегодня, так как накануне в Женеве пошёл дождь. На тот момент россиянин забрал первый сет со счётом 7:5, а во втором уступал — 2:5.

Отметим, что сегодня Карену Хачанову исполнилось 29 лет. В следующем раунде грунтовых соревнований в Швейцарии российский теннисист сыграет с сильнейшим в противостоянии португальского теннисиста 41-й ракетки мира Нуну Боржеша и его соперника из Австрии 128-го номера рейтинга Себастьяна Офнера.