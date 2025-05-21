Россиянка Селехметьева уверенно вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

146-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева успешно преодолела второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025. Спортсменка одержала уверенную победу над хорваткой Антонией Ружич со счётом 6:3, 6:3. Отметим, что Селехметьева — единственная оставшаяся россиянка в сетке.

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Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Селехметьева выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Ружич два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции Селехметьева поспорит с победительницей матча София Костулас (Бельгия) — Лола Радивоевич (Сербия).