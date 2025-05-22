ATP поздравила Джоковича с днем рождения

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) разместила пост с поздравлением 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, которому сегодня, 22 мая, исполнилось 38 лет.

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«Нет никого, похожего на Новака! Или, лучше сказать, Берта… С днём ​​рождения, надеемся, у тебя будет замечательный день!» — написано в сообщении пресс-службы ATP.

Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин, а также по количеству сезонов (восемь), завершённых в статусе первой ракетки мира. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах «Большого шлема» и олимпийское золото не в один год). Самый возрастной олимпийский чемпион в одиночном разряде. Является самой возрастной первой ракеткой мира в истории рейтинга ATP.