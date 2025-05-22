Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Страсбурге

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В 1/4 финала она обыграла польку Магду Линетт (33-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 40 минут. В его рамках Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В матче за выход в финал соревнований в Страсбурге Рыбакина сыграет с победительницей встречи Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эмма Наварро (США).