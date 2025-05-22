Эррани вспомнила, как Медведев не мог принять ее подачу в миксте на ОИ-2024

179-я ракетка мира 38-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани вспомнила матч первого круга смешанного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором в паре с Андреа Вавассори они обыграли российский дуэт, состоящий из Даниила Медведева и Мирры Андреевой. Поединок завершился со счётом 6:3, 6:2.

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