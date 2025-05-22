Андрей Рублев стал полуфиналистом турнира в Гамбурге.

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Он победил Лучано Дардери – 6:1, 3:6, 6:3.

Рублев вышел в третий полуфинал в сезоне и впервые с февральского титула в Дохе выиграл три матча подряд.

Он третий раз добрался до 1/2 в Гамбурге: в 2019-м он был финалистом, а в 2020-м взял титул. Он пятый с 2009-го (когда гамбургский турнир перестал быть «Мастерсом»), кто минимум три раза доходил здесь до 1/2.

Теперь он поборется с Феликс Оже-Альссимом или Александром Мюллером.

По итогам недели Рублев, сейчас занимающий 17-ю строчку рейтинга, вернется в топ-15.