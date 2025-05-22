Калинская снялась перед четвертьфиналом турнира WTA-500 в Страсбурге

30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Американка Даниэль Коллинз, занимающая 46-ю строчку рейтинга, автоматически вышла в полуфинал соревнований.

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На данный момент неизвестно, что именно стало причиной снятия Калинской с четвертьфинального поединка с Коллинз. Вероятнее всего, российская теннисистка испытала проблемы со здоровьем.

В полуфинале соревнований в Страсбурге Даниэль Коллинз сразится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Людмила Самсонова (Россия). Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.