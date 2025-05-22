Джоковичу на корте в Женеве вручили торт в честь дня рождения. Новак попробовал кусочек

Организаторы грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) с размахом поздравили 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича с днём рождения. Сегодня, 22 мая, легенде тенниса исполнилось 38 лет.

Сегодня же Джокович вышел в полуфинал турнира в Женеве. В матче 1/4 финала Джокович (2) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 39-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди (8).

Сразу после завершения поединка на корт вынесли праздничный торт и вручили его немного смущённому Новаку, который откусил от него небольшой кусок. Трибуны в это время пели Джоковичу «С днём рождения».

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в финал Женевы Джокович сразится с победителем матча Алексей Попырин (Австралия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q).