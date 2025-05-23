Соперник Синнера в первом круге «РГ» попросил о дополнительной поддержке

72-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш отреагировал на жеребьёвку основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он попал на трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

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«Боже мой! Что мы будем делать? Янник Синнер. Tribune Bleu (коллектив французских болельщиков. — Прим. «Чемпионата»), вы должны там быть", — написал Риндеркнеш на личной странице в соцсетях.

Болельщики отреагировали на просьбу и выдвинули условие: матч должны поставить на корт № 14. Скорее всего это условие мотивировано тем, что стоимость билетов на более крупных кортах слишком высокая. Маловероятно, что любой матч с участием Янника Синнера может пройти на мелком корте.