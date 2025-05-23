Стало известно, какие российские теннисисты сыграют в первый день «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпионат.com

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали список матчей, которые будут сыграны в первый день турнира, в воскресенье. 25 мая пройдут матчи верхней части женской сетке и нижней части мужской. Состоится ряд встреч с участием российских теннисистов.

Стало известно, какие российские теннисисты сыграют в первый день «РГ»
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Женщины:

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Камилла Рахимова (Россия).
  • Диана Шнайдер (Россия) — победительница квалификации.
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
  • Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
  • Донна Векич (Хорватия) — Анна Блинкова (Россия).

Мужчины:

  • Фрэнсис Тиафо (США) — Роман Сафиуллин (Россия).

Время начало матчей будет определено позднее. «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая и завершится 8 июня. Действующими чемпионами являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас.

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