Стало известно, какие российские теннисисты сыграют в первый день «РГ»

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали список матчей, которые будут сыграны в первый день турнира, в воскресенье. 25 мая пройдут матчи верхней части женской сетке и нижней части мужской. Состоится ряд встреч с участием российских теннисистов.

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Женщины:

Арина Соболенко (Беларусь) — Камилла Рахимова (Россия) .

. Диана Шнайдер (Россия) — победительница квалификации.

— победительница квалификации. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

— Чжэн Циньвэнь (Китай). Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия).

— Линда Носкова (Чехия). Донна Векич (Хорватия) — Анна Блинкова (Россия).

Мужчины:

Фрэнсис Тиафо (США) — Роман Сафиуллин (Россия).

Время начало матчей будет определено позднее. «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая и завершится 8 июня. Действующими чемпионами являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас.