Теннисистка Кузнецова оценила решение Касаткиной о смене гражданства

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова призналась, что ее удивил тот факт, что теннисистка Дарья Касаткина выбрала для смены спортивного гражданства Австралию. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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«Это было читаемо после ее заявлений в прессе и многочисленных интервью. У нее не оставалось другого выхода. Удивилась, что Австралия. Можно было что угодно предполагать, но Австралия… Слушайте, у каждого свой выбор, такое решение она приняла… Я никак (к этому не отношусь)», — заявила она.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.