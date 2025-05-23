Российская теннисистка вышла в финал турнира во Франции

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Страсбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В полуфинале соревнований категории WTA-500 россиянка победила представительницу США Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В финале турнира Самсонова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Самсонова занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рыбакина — 12-я ракетка мира.

Ранее первую ракетку России 18-летнюю Мирру Андрееву довели до слез во время турнира в Риме. При счете 1:1 и 15:0 на своей подаче Андреева выиграла розыгрыш, однако внезапно на арене загорелся свет. Датчанка Клара Таусон подала жалобу судье, и та попросила переиграть эпизод. Это решение довело российскую теннисистку до слез.