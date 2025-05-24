Россиянка Самсонова проиграла в финале турнира в Страсбурге

Россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.

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Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу Рыбакиной, которая была посеяна под 4-м номером. У Самсоновой был 8-й номер посева.

Самсоновой 26 лет, спортсменка находится на 19-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022, 2024).

Рыбакиной 25 лет, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает 12-е место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной теперь девять титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв белоруске Арине Соболенко.

Турнир в Страсбурге проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет более $900 тыс. Победительницей турнира прошлого года является американка Мэдисон Киз. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2010).