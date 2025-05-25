Арина Соболенко отдала лишь один гейм Камилле Рахимовой в первом круге «Ролан Гаррос»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она разгромила россиянку Камиллу Рахимову (75-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.

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Матч продолжался 1 час. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Рахимовой ни одного эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между итальянкой Лукрецией Стефанини и швейцаркой Хиль Тайхман.