Диана Шнайдер стартовала с победы на «Ролан Гаррос» — 2025

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла украинскую теннисистку Анастасию Соболеву со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Соболевой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Диана Шнайдер встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.