Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она одержала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (64-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Томовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия).