Джокович рассказал, как Маррей пошутил над ним после завоевания титула в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как над ним пошутил Энди Маррей после того, как он завоевал титул после завершения их сотрудничества. Джокович выиграл турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария). Трофей стал 100-м в карьере серба.

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— Вы шутили, что выиграли титул после того, как закончилось ваше сотрудничество? — Да… Мы вчера немного пошутили насчёт его дресс-кода. Я никогда не видел, чтобы он так хорошо одевался. Мы шутили, говорили о гольфе и семье. Также у меня было время поговорить с ним и Роджером в комнате… поразмышлять о некоторых приятных воспоминаниях, связанных с соперничеством, игрой с Надалем здесь, на «Ролан Гаррос», и так далее… это было совершенно особенным — быть в комнате с ними через некоторое время. Он поздравил меня и сказал: «Теперь, когда у тебя есть нормальный тренер, это здорово, ты выигрываешь турнир», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Новак Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Энди Маррея. В середине мая теннисисты завершили сотрудничество.