Теннисистка Кузнецова назвала причину смены гражданства Касаткиной

Российская теннисистка Светлана Кузнецова назвала причину смены гражданства Дарьей Касаткиной. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что после многочисленных интервью у Касаткиной не оставалось другого выхода.

«Слушайте, у каждого свой выбор, такое решение она приняла... Я никак к этому не отношусь», — подчеркнула Кузнецова.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 14-е место.