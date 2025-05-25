Россиянка Потапова вышла во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:5 в пользу Потаповой (без номера посева). Носкова была посеяна на турнире под 29-м номером. Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча между украинкой Юлией Стародубцевой, попавшей в основную сетку как лаки-лузер, и немкой Тамарой Корпач, одержавшей победу в квалификации.

Потаповой 24 года, она занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 3 победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros в 2024 году.

Носковой 20 лет, она располагается на 29-й позиции в мировом рейтинге. Теннисистка имеет в активе 1 титул WTA. В 2024 году чешская спортсменка дошла до четвертьфинала Australian Open, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

В других матчах игрового дня россиянка Анна Блинкова уступила Донне Векич из Хорватии (5:7, 7:6 (7:4), 1:6), Камилла Рахимова проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии (1:6, 0:6).

Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема, Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 8 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. Из российских теннисисток на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).