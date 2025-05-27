Теннисистка Калинская не сумела выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка Анна Калинская проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Боузковой, не получившей на турнире номер посева. Калинская была посеяна под 30-м номером. В следующем круге Боузкова сыграет с британкой Сонай Картал, которая в матче первого круга обыграла россиянку Эрику Андрееву.

Калинской 26 лет, она находится на 28-м месте мирового рейтинга. На ее счету нет титулов под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Боузковой 26 лет, она занимает 47-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Уимблдона (2022).

Roland Garros - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек, которая выиграла турнир трижды подряд.