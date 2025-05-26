Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову вышла во второй круг турнира Большого Шлема «Ролан Гаррос».
Кудерметова победила со счетом 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты.
В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 15‑й номер посева) — Татьяна Мария (Германия).
Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — более 26,3 миллиона долларов Женщины.
Первый круг Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 6:1