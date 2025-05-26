Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Матч ТВ

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову вышла во второй круг турнира Большого Шлема «Ролан Гаррос».

Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
© РИА Новости

Кудерметова победила со счетом 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 15‑й номер посева) — Татьяна Мария (Германия).

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — более 26,3 миллиона долларов Женщины.

Первый круг Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 6:1

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Виктория Томова
Вероника Кудерметова
Татьяна Мария