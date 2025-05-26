Янник Синнер выиграл стартовый сет на «Ролан Гаррос» — 2025

Завершился первый сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 75-м номером мирового рейтинга, представителем Франции Артуром Риндеркнешем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Первую партию со счётом 6:4 выиграл Синнер.

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Стартовый сет данного поединка продлился 42 минуты. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из одного, Риндеркнеш не смог реализовать три заработанных.

В случае победы Синнер во втором круге выйдет на бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Синнер дошёл до полуфинала, где в пяти сетах проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.