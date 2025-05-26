Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Синякову

17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла 63-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Касаткина два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Далее Дарья Касаткина встретится с победительницей матча Леолия Жанжан (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.