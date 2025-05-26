Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Остапенко

58-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она уступила 21-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко со счётом 7:5, 0:6, 2:6.

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Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Кудерметова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Остапенко шесть эйсов, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Далее Елена Остапенко встретится с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Гретье Миннен (Бельгия).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.