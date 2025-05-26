Теннисистка Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Россиянка Екатерина Александрова обыграла итальянку Лючию Бронцетти в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российской теннисистки, посеянной на турнире под 20-м номером. Во втором круге Александрова сыграет с победительницей встречи между американкой Тейлор Таунсенд и итальянкой Элизабеттой Кочаретто. Другая россиянка Полина Кудерметова в матче первого круга уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 7:5, 0:6, 2:6.

Александровой 30 лет, она находится на 20-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Бронцетти 26 лет, она располагается на 57-м месте в мировом рейтинге. Итальянка выиграла один турнир WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не доходила дальше третьего круга.

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 8 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. Из российских теннисисток на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).