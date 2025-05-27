Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Джокович, получивший шестой номер посева, на старте «Ролан Гаррос» одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В следующем раунде 38‑летний Джокович сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Клеман Табур (Франция).

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 56,3 миллиона евро

Мужчины. Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:3, 6:3