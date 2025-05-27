Касаткина рассказала о сложностях из-за смены гражданства

Lenta.ru

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о сложностях из-за смены гражданства с российского на австралийское. Ее слова приводит «Спортс».

Теннисистка Касаткина рассказала о сложностях из-за смены гражданства
© Lenta.ru

Касаткина заявила, что пока не получила паспорт Австралии. Она выразила надежду на то, что получится выполнить все условия как можно скорее.

Также теннисистка ответила на вопрос о возможности принять участие в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Австралии.

«Там ситуация посложнее, и она уже не зависит от меня. Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с Международной федерацией тенниса (ITF)», — поделилась она.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 17-е место.