Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка Эрика Андреева уступила британке Сонай Картал в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу Картал. Обе теннисистки не получили номер посева. В следующем круге британка сыграет с победительницей встречи между представительницей Чехии Марией Боузковой (без номера посева) и россиянкой Анной Калинской (30-й номер посева).

Андреевой 20 лет, она занимает 102-е место в мировом рейтинге. В ее активе нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше второго круга.

Картал 23 года, она занимает 56-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема был выход в 3-й круг Уимблдона (2024).

Roland Garros - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек, которая выиграла турнир трижды подряд.