Кафельников раскритиковал Медведева

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

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