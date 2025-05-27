Кафельников: Медведеву нужно внести радикальные изменения в свою игру

Россиянину Даниилу Медведеву нужно внести радикальные изменения в свою игру после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису от британца Кэмерона Норри, иначе дальше будет только хуже. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции, проиграв 81-й ракетке мира Норри.

"Для кого-то вылет Медведева в первом круге сенсация. Для кого-то - уже закономерность, - сказал Кафельников. - Выводы нужно делать Даниилу. Судя по тому, как происходит все у него сейчас, дальше будет еще хуже, тут нужно у Дани спрашивать, что он хочет от жизни. Если хочет как есть - это одна история, но если радикальных изменений не делать, то лучше не будет точно".

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.