Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поражение в первом круге «Ролан Гаррос». Об этом сообщает РБК.

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Как рассказал спортсмен на пресс-конференции, он проиграл из-за того, что его соперник Кэмерон Норри попросту лучше играл. При этом Медведев добавил, что это был хороший матч, но он разочарован проигрышем.

«Мне не удавалось хорошо подавать. Это был очень близкий матч, отличная борьба. Я разочарован поражением. Он играл хорошо — я играл недостаточно хорошо. Вот почему я проиграл», — заявил Медведев.

Помимо этого спортсмен подчеркнул, что ему не стоит зацикливаться на поражениях, но в следующий раз он попробует сыграть лучше.

«Это просто теннис. В этом году я проиграл, может быть, три матча, в которых у меня был шанс победить. По крайней мере, я помню три. В следующий раз мне нужно сыграть лучше. Сегодня был неудачный день, ничего не поделаешь, просто нужно готовиться к следующему», — сказал он.

Напомним, что ранее Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри.