Кузнецова: для меня Кори Гауфф — одна из фавориток «Ролан Гаррос»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на то, что чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла на матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 без ракеток. Кори не положила их в сумку перед выходом на корт.

© Чемпионат.com

«Кори Гауфф вышла на матч, забыв ракетки. Главное к любой ситуации относиться с юмором. Всякое бывает. И это ей не помешало выиграть матч. Для меня она — одна из фавориток «Ролан Гаррос», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

На старте соревнований Гауфф со счётом 6:2, 6:2 разгромила 91-ю ракетку мира из Австралии Оливию Гадеки.