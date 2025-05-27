«Хорошо его понимаю». Рублёв — о поражении Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

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«Я видел, что Даня проиграл. Причём очень драматично, да? Совсем тяжело. Хотя я вот семь первых кругов сейчас проиграл. Могу сказать только, что хорошо его понимаю. Напишу ему, конечно. Хотя в такой ситуации ничего особо не поможет, никак и не поддержишь. Конечно, это ничего не изменит и не улучшит, но я, естественно, всё равно напишу», — сказал Рублёв.

Отметим, что Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете. Матчболов у россиянина не было.