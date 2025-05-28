«Это позор для телеканалов». Онс Жабер раскритиковала расписание матчей на «Ролан Гаррос»

Чемпионат.com

Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер высказала недовольство по поводу составления расписания на Открытом чемпионате Франции — 2025. В этом году в вечерней программе отсутствуют матчи с участием женщин, что является несправедливым, по мнению теннисистки.

Онс Жабер раскритиковала расписание матчей на «Ролан Гаррос»
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— В прошлом году вы говорили о расписании матчей, особенно о вечерних играх, и о том, что там редко оказываются встречи с участием женщин. Президент федерации тенниса Франции сказал в понедельник: «Мы должны делать то, что лучше для болельщиков, и то, что будет им наиболее интересно». В этот раз в вечерней программе пока были только мужские матчи. Вам есть что сказать по этому поводу?

— У меня такое же мнение, как и в прошлом году. Грустно видеть, что всё остаётся по-прежнему. Я продолжаю стоять на своём. В целом в Европе сложная ситуация с женским спортом. Это касается не только тенниса. Мне кажется, у тех, кто принимает такие решения, нет дочерей. Не думаю, что они хотели бы, чтобы их дочерей так воспринимали. Это немного иронично, понимаете? Женский спорт и женский теннис не показывают, а потом задают вопрос: «А почему в основном смотрят мужчин?»

Конечно, смотрят мужчин, потому что их больше показывают. Всё связано. Это позор для федерации. Позор для телеканалов, что они заключили такой контракт. Много отличных игроков заслуживают быть в прайм-тайме. Один из матчей был потрясающим — Наоми Осака против Паулы Бадосы. Они должны были играть вечером. Ига Швёнтек и Наоми Осака в прошлом году тоже. Много отличных матчей, которые достойны вечерней сессии. Не знаю, о каких болельщиках он говорит. Я, например, фанатка, и с удовольствием посмотрела бы этот матч, — сказала Жабер на пресс-конференции.