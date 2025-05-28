Онс Жабер раскритиковала расписание матчей на «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер высказала недовольство по поводу составления расписания на Открытом чемпионате Франции — 2025. В этом году в вечерней программе отсутствуют матчи с участием женщин, что является несправедливым, по мнению теннисистки.

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— В прошлом году вы говорили о расписании матчей, особенно о вечерних играх, и о том, что там редко оказываются встречи с участием женщин. Президент федерации тенниса Франции сказал в понедельник: «Мы должны делать то, что лучше для болельщиков, и то, что будет им наиболее интересно». В этот раз в вечерней программе пока были только мужские матчи. Вам есть что сказать по этому поводу?

— У меня такое же мнение, как и в прошлом году. Грустно видеть, что всё остаётся по-прежнему. Я продолжаю стоять на своём. В целом в Европе сложная ситуация с женским спортом. Это касается не только тенниса. Мне кажется, у тех, кто принимает такие решения, нет дочерей. Не думаю, что они хотели бы, чтобы их дочерей так воспринимали. Это немного иронично, понимаете? Женский спорт и женский теннис не показывают, а потом задают вопрос: «А почему в основном смотрят мужчин?»

Конечно, смотрят мужчин, потому что их больше показывают. Всё связано. Это позор для федерации. Позор для телеканалов, что они заключили такой контракт. Много отличных игроков заслуживают быть в прайм-тайме. Один из матчей был потрясающим — Наоми Осака против Паулы Бадосы. Они должны были играть вечером. Ига Швёнтек и Наоми Осака в прошлом году тоже. Много отличных матчей, которые достойны вечерней сессии. Не знаю, о каких болельщиках он говорит. Я, например, фанатка, и с удовольствием посмотрела бы этот матч, — сказала Жабер на пресс-конференции.