Потапова проиграла украинке во втором круге «Ролан Гаррос»

37-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче второго круга она проиграла 81-му номеру мирового рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

© Чемпионат.com

В третьем круге Стародубцева сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.