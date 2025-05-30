Хачанов проиграл Полу в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

В третьем круге «Ролан Гаррос» россиянин, сеянный на турнире под 24‑м номером, уступил американцу Томми Полу в пяти сетах. Встреча продолжалась 4 часа 7 минут.

Следующим соперником Пола будет Алексей Попырин (Австралия, 25).

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 56,3 миллиона евро

Мужчины. Третий круг

Томми Пол (США, 12) — Карен Хачанов (Россия, 24) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3