Мирра Андреева повторила достижение Курниковой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка шестой номер мирового рейтинга Мирра Андреева повторила достижение соотечественницы Анны Курниковой на «Ролан Гаррос».

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Андреева-младшая стала самой молодой теннисисткой, которой удалось три раза подряд выйти в третий круг в женском одиночном разряде с 1999 года после Курниковой. Сегодня, 29 мая, она обыграла американку Эшлин Крюгер.

Мирра Андреева также стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» с 2006 года. На данный момент Андреевой-младшей 18 лет 26 дней.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.