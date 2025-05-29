Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала разгромную победу над двукратной победительницей турниров «Большого шлема» чешкой Барборой Крейчиковой (15-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Крейчиковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.