Синнер простудился на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что простудился во время начала «Ролан Гаррос» — 2025 в Париже. Итальянец рассказал об этом после матча второго круга, в котором обыграл француза Ришара Гаске (6:3, 6:0, 6:4).

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«Последние два дня я чувствовал себя не очень хорошо. У меня немного заложен нос и я простужен», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Также Синнер отметил, что его самочувствие улучшается, а уже в ближайшие дни он увеличит интенсивность своих тренировок.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» Синнер должен провести уже завтра, 31 мая. Соперником итальянца по третьему кругу станет чех Иржи Легечка.