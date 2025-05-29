Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. Рублев, получивший 17‑й номер посева, обыграл австралийца Адама Уолтона в трех сетах — 7:6(7:1), 6:1, 7:6(7:5). Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

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Следующим соперником Рублева станет француз Артур Филс.

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 56,3 миллиона евро Мужчины. Второй круг Андрей Рублев (Россия, 17) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6(7:1), 6:1, 7:6(7:5)