Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» шестая ракетка мира серб Новак Джокович нанёс поражение французскому теннисисту Корентену Муте (73-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

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Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут.

Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия). Их встреча проходит в эти минуты.

Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2016, 2021 и 2023 годах.