Азаренко в двух сетах проиграла Кенин во втором круге «Ролан Гаррос»

Победительница двух турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

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Во втором круге Азаренко со счётом 6:7 (5:7), 4:6 проиграла чемпионке Australian Open – 2020, 30-й ракетке мира из США Софье Кенин (31).

Следующей соперницей Кенин в Париже станет чемпионка Australian Open – 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз (7).