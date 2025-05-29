Шестая ракетка мира Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, одержав победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:4.

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- Я уступила ей на другом "Большом шлеме" - US Open, поэтому знала, что этот матч будет тяжелым. Она очень сильный и агрессивный игрок, - сказала Андреева в интервью на корте. - Я старалась сделать все что могла, пробовала разные варианты. Но были трудности на подаче (Мирра допустила шесть двойных ошибок. - Прим. РГ"). Но рада, что сохраняла спокойствие, боролась до конца и справилась.

Но это была не последняя встреча Андреевой и Крюгер на кортах "Ролан Гаррос". Вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать Мирра и Диана Шнайдер провели стартовый парный матч против Крюгер и ее соотечественницы Хейли Баптист.

Между тем благодаря победе в одиночке россиянка стала самой молодой теннисисткой (18 лет 26 дней), которой удалось одержать 20 побед на турнирах "Большого шлема" с 2006 года. Тогда автором достижения была чешка Николь Вайдишова (17 лет и 127 дней).

Напомним, что накануне в третий круг в Париже пробилась 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Она обыграла испанку Лейре Ромеро Гормас (150-я) - 6:3, 6:3. А в мужском турнире Карен Хачанов (24-й) в пятисетовом матче одолел австрийца Себастьяна Офнера (108-й) - 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.