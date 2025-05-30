Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

В рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде завершился матч между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и Ольгой Данилович, занимающей 34-ю строчку в рейтинге WTA. Игра закончилась победой белоруски в двух сетах — 6:2, 6:3.

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Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках белорусская теннисистка выполнила один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Её соперница один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Соперницей Соболенко в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 будет представительница США 16-я ракетка мира Аманда Анисимова.