Самсонова в двух сетах победила украинскую в матче третьего круга «РГ»-2025

На «Ролан Гаррос» — 2025 завершился матч женского одиночного разряда между 48-й ракеткой мира украинской теннисисткой Даяной Ястремской и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга WTA. Игра закончилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:3.

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Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках россиянка выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Её соперница один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 10.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.