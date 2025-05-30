Онс Жабер опубликовала большое заявление о принижении женского тенниса

Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер опубликовала большое заявление о роли и отсутствии признания женского тенниса обществом, отметив тот факт, что оно удобно для себя не замечает всех преимуществ и значимости этой половины спорта, принижая его в сравнении с мужским.

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