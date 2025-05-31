Десятая ракетка мира пожаловался на агрессивное поведение болельщика

Десятая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне пожаловался на агрессивное поведение одного из болельщиков во время матча третьего круга «Ролан Гаррос» против француза Кентена Алиса. Об этом сообщает RMC Sport.

© Lenta.ru

По словам спортсмена, во время одной из пауз фанат протянул к нему руку и начал кричать.

«Я сказал супервайзеру, что предпочел бы, чтобы этого человека не было здесь, потому что я чувствовал себя некомфортно», — заявил Руне.

Датчанин добавил, что больше не видел этого человека на трибунах.

«Не очень хорошее чувство, когда публика становится агрессивной», — отметил Руне.

Датчанин обыграл француза в пятисетовом матче (4:6, 6:2, 5:7, 7:5. 6:2). В четвертом круге Руне сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.