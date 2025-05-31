Александрова обыграла Кудерметову и вышла в четвертый круг Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Александровой (20-й номер посева). Кудерметова выступала без номера посева. В четвертом круге Александрова сыграет с победительницей матча между американкой Коко Гауфф (2) и Мари Боузковой из Чехии (без номера посева).

Александровой 30 лет, она находится на 20-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 46-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.

Открытый чемпионат Франции - второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек, которая выиграла турнир трижды подряд.