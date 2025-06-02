Джокович стал вторым человеком в истории, одержавшим 100 побед на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович установил очередное историческое достижение.

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Джокович одержал 100-ю победу на «Ролан Гаррос». Это произошло в 1/8 финала текущего розыгрыша. Новак со счётом 6:2, 6:3, 6:2 обыграл 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Джокович стал лишь вторым человеком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на «Ролан Гаррос». Первым это сделал 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль. У завершившего карьеру Надаля 112 побед на грунтовом ТБШ.

За 101-ю победу на Открытом чемпионате Франции и выход в полуфинал текущего розыгрыша Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.